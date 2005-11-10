Tutti i numeri di CR7 con il Portogallo: 234 presenze, 146 gol, 1 Europeo e 2 Nations League

Cristiano Ronaldo ha annunciato la fine della sua storia con la nazionale portoghese: il fuoriclasse ha condiviso un video sui propri canali social per comunicare la decisione di non vestire più la maglia del Portogallo, chiudendo uno dei capitoli più importanti nella storia del calcio. "È arrivato il giorno di restituire la maglia numero 7 della nostra nazionale, quella di tutti noi. Non l’ho mai considerata esclusivamente mia, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, difenderla e portarla con me negli stadi di tutto il mondo"

I suoi numeri: 234 presenze, 146 gol, 1 Europeo e 2 Nations League

Sono impressionanti e per lo più da record i suoi numeri con la Nazionale portoghese: 234 presenze complessive, 146 gol e 46 assist. I trionfi individuali faranno parte per sempre della sua storia, ma quelli di squadra sono patrimonio di un'intera Nazione. Ronaldo ha guidato il Portogallo a vincere un Europeo, nel 2016, e due Nations League, nel 2019 e nel 2026.

Presenze: 234 (record mondiale di sempre nelle Nazionali maschili)

Gol: 146 (record mondiale di sempre nelle Nazionali maschili)

Assist: 46

Media gol a partita: 0,62

Cristiano Ronaldo resta ad oggi l'unico giocatore nella storia del calcio a segnare in 6 Mondiali diversi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). E' recordman di gol agli Europei (14) e di partite disputate (30).