Ufficiale Nuova avventura in Europa per Jahanbakhsh: l'iraniano è un nuovo rinforzo del Dender

Il Dender ha annunciato "con orgoglio" l’arrivo di un giocatore di grande esperienza e spessore internazionale: l'iraniano Alireza Jahanbakhsh ha firmato un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione.

L’ala trentaduenne porta a Denderleeuw un bagaglio calcistico di altissimo livello. Pur essendo originario dell’Iran, Jahanbakhsh ha costruito gran parte della sua carriera in Europa e precisamente nei Paesi Bassi, vestendo le maglie di NEC Nijmegen, Heerenveen, AZ Alkmaar e Feyenoord. Proprio con l’AZ, nella stagione 2017/2018, si è laureato capocannoniere dell’Eredivisie con 21 reti, un traguardo eccezionale per un esterno offensivo.

Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte della Premier League, dove ha militato con il Brighton & Hove Albion prima di fare ritorno in Olanda per unirsi al Feyenoord. La sua ultima esperienza è stata nuovamente con lo SC Heerenveen, club con cui ha chiuso la scorsa stagione. Sul piano internazionale, Jahanbakhsh vanta un curriculum di grande prestigio: 95 presenze e 17 gol con la nazionale iraniana, partecipando a numerosi tornei di alto livello, tra cui i Mondiali FIFA. Con la sua esperienza, tecnica e visione di gioco, Jahanbakhsh rappresenta un innesto di spessore per la matricola belga, pronta a sfruttare la sua qualità e leadership per raggiungere gli obiettivi.