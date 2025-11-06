Messi: "Alzare la Coppa del Mondo ha completato la mia carriera. Ritiro? Non ci penso"

In un'intervista con il sindaco di Miami, Francis Suarez – che gli ha consegnato la chiave cerimoniale della città – la stella dell'Inter Miami, Lionel Messi, ha descritto l'immensa gioia provata sollevando la Coppa del Mondo nel 2022, definendo il trofeo come il "Sacro Graal" della sua carriera. "Quando ho vinto la Coppa del Mondo, ho provato la stessa sensazione di quando sono nati i miei figli," ha detto l'icona argentina. "È una sensazione difficile da spiegare, così speciale e così immensa che qualsiasi cosa io dica risulterà sempre insufficiente. Vincere il Mondiale è il massimo traguardo. Dopo la Coppa del Mondo, non c'è nient'altro che tu possa chiedere. È difficile trovare le parole per descrivere cosa abbia significato quel titolo a livello personale, per la mia famiglia, i miei compagni di squadra e per il paese".

Messi ha poi riflettuto sull'importanza della vittoria per la sua nazione: "È stato chiaro come l'intera nazione l'abbia celebrato, il bisogno e il desiderio che tutti avevamo che ciò accadesse di nuovo dopo così tanto tempo. È stato speciale. Ero già stato fortunato ad aver raggiunto tutto il resto in precedenza a livello di club, individualmente. Quello era l'unica cosa che mancava, quella che completava tutta la mia carriera con quel trofeo".