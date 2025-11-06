Ufficiale Tello riparte dagli Emirati: l’ex Barça e Fiorentina firma con il Palm City in terza serie

Nuova avventura per Cristian Tello, che a 34 anni approda negli Emirati Arabi Uniti. L’ex esterno di Barcellona e Porto ha firmato un contratto con il Palm City, club della terza divisione emiratina, dopo la scadenza del suo accordo con la formazione saudita Al-Orobah.

Tello ha completato le visite mediche nei giorni scorsi e ha poi firmato ufficialmente con la sua nuova squadra, dove cercherà di dare continuità a una carriera già ricca di esperienze internazionali. Curiosamente, il Palm City conta già diversi spagnoli in rosa: Álvaro Bravo, Alejandro Pozuelo, Luis Romero e Jesús Cedenilla, ai quali si aggiunge ora anche l’ex calciatore della Fiorentina.

Cresciuto nelle giovanili di Barcellona ed Espanyol, Tello ha esordito con la prima squadra catalana l’8 novembre 2011 in Copa del Rey contro l’Hospitalet. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Porto, Fiorentina, Real Betis, Los Angeles FC, Al-Fateh e Al-Orobah, con cui ha realizzato 5 gol e 3 assist in 27 partite nella scorsa stagione. Il suo palmarès include la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna con il Barcellona, la Coppa del Re con il Betis e il titolo MLS con il Los Angeles FC. Con il Palm City, Tello cercherà ora di contribuire alla corsa verso la promozione e di vivere con orgoglio l’ultima fase della sua carriera.