Peggior avvio per un allenatore del Forest in 100 anni: Postecoglou già in bilico?

Ange Postecoglou non riesce a invertire la rotta. A meno di un mese dal suo arrivo sulla panchina del Nottingham Forest, il tecnico austaliano è già nel mirino dei tifosi dopo la sconfitta interna per 2-3 contro il Midtjylland in Europa League. Un k.o. che ha aggravato un bilancio disastroso: sei partite, nessuna vittoria, quattro sconfitte e appena due pareggi. Secondo i dati Opta, si tratta del peggior avvio per un allenatore del Forest negli ultimi cento anni.

Giovedì sera, il City Ground - che ritrovava una notte europea a distanza di trent’anni - ha fatto esplodere la frustrazione con i cori ironici come "You’re getting sacked in the morning". Un messaggio chiaro: la pazienza dei tifosi è già finita. Il paragone con il predecessore Nuno Espirito Santo, capace di riportare il club in Europa prima dello scontro con il presidente Evangelos Marinakis, è inevitabile. Il portoghese, oggi al West Ham, viene rimpianto apertamente dai tifosi che hanno scandito il suo nome dagli spalti.

Postecoglou, reduce dal trionfo in Europa League con il Tottenham ma esonerato a causa di un cammino in campionato a dir poco deludente, cerca di mantenere la calma: "Capisco i tifosi, hanno diritto alla loro opinione. Io credo che siamo sulla strada giusta e che presto arriveranno i risultati", ha dichiarato. Il calendario, però, non aiuta. Dopo il pesante stop europeo e un campionato che vede il Forest al 17° posto, i prossimi impegni saranno contro Newcastle, Chelsea e Porto. La pressione cresce, e il tempo per dimostrare di poter risollevare il club è poco.