Pafos, Quina: "Partita difficile ma faremo del nostro meglio"
Domingos Quina, difensore del Pafos, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del centrocampista.
Che partita ti aspetti?
"Come ha detto il mister sarà una partita molto difficile, ma faremo del nostro meglio e proveremo a vincere”.
Ti senti al 100%?
"Si mi sento molto bene".
