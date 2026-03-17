Juve, Spalletti vuole certezze. La Stampa: "L’algoritmo del portiere"
La Juventus riflette sul futuro tra i pali, in un contesto ancora in evoluzione e senza decisioni definitive. La Stampa analizza il tema del portiere bianconero, tra presente e prospettive di mercato, con un casting destinato a proseguire nei prossimi mesi.
Nel breve periodo, Luciano Spalletti sembra aver restituito solidità alla difesa grazie all’alternanza tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio. Ma in vista dell’estate l’orientamento della dirigenza è quello di intervenire, anche se "non è stata presa una decisione definitiva" e ogni scelta verrà condivisa.
Tra i profili monitorati spiccano nomi di esperienza e giovani prospetti. Piace Alisson Becker, ma i costi e il rinnovo con il Liverpool complicano l’operazione. Restano valutazioni su Marco Carnesecchi, ritenuto però troppo caro, mentre l’ipotesi Emiliano Martinez non convince pienamente. Sullo sfondo anche David De Gea come possibile soluzione.
Parallelamente, il club guarda ai dati e agli algoritmi, linea sostenuta da Damien Comolli: sotto osservazione i profili emergenti come Guillaume Restes e Konstantinos Tzolakis, ritenuti investimenti di prospettiva.
Attenzione infine a Guglielmo Vicario, nome che resta caldo: può tornare in Italia e rappresentare un’opportunità a condizioni favorevoli. La concorrenza dell’Inter è presente, ma la Juventus resta in corsa in un mercato appena iniziato.
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