Marchisio consiglia il colpo alla Juve. Tuttosport in prima pagina: "Ci vuole Tonali"

"Sì Juve, ci vuole Tonali". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma su un'intervista realizzata a Claudio Marchisio. L'ex centrocampista ha analizzato il momento dei bianconeri, facendo anche un riferimento al mercato: il rinforzo necessario per la Juve a suo giudizio è Sandro Tonali, che potrebbe permettere un ulteriore salto di qualità. Ottime anche le parole per il tecnico Spalletti, l'allenatore con cui i bianconeri possono risalire fino alle zone altissime di classifica. Marchisio poi ha parlato anche di Dusan Vlahovic, giudicando come favorevole un suo rinnovo di contratto.

TORINO - In primo piano anche il Torino, che prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato. I granata si sono allenati al Filadelfia di fronte a settecento tifosi, che continuano la protesta nei confronti del patron Urbano Cairo. Ovazioni invece per Duvan Zapata, tra i calciatori più amati del tifoso torinese. Il Toro adesso cerca continuità, visto che sabato affronterà il Milan a San Siro nel trentesimo turno di campionato.

FIORENTINA - In prima pagina anche la Fiorentina, che ha conquistato tre punti pesantissimi nello scontro diretto giocato contro la Cremonese. I viola infatti si sono imposti con un netto 1-4, passando con le reti di Parisi, Piccoli, Dodò e Gudmundsson. I toscani di conseguenza si sono portati a quota 30, a +6 sulla zona retrocessione occupata dai lombardi.