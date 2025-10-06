Barcellona, preoccupa il rendimento di Olmo ma per Flick lo spagnolo è fondamentale

Dani Olmo sta faticando enormemente in questa stagione. L’ex giocatore di Dinamo Zagabria e Lipsia appare irriconoscibile e ieri a Siviglia ha offerto un’altra prestazione sottotono, in linea con quella di tutta la squadra; nel suo caso, però, si somma a un periodo in cui non riesce a incidere nel gioco offensivo come in passato, nonostante la sua posizione centrale in campo richieda di essere determinante.

Il suo calo è preoccupante. Hansi Flick ha sempre mostrato grande fiducia in lui, considerandolo il giocatore più intelligente e lucido della rosa per giocare alle spalle del centravanti. Inoltre, Olmo possiede buona capacità di tiro e finalizzazione, oltre a qualità nell’assist e nel gioco combinativo. Tuttavia, nulla di tutto questo si è visto finora in stagione. Al Sánchez Pizjuán, Olmo ha probabilmente disputato una delle peggiori gare con la maglia del Barcellona: assente nelle azioni pericolose e incapace di provare a cambiare l’inerzia della partita, appare anche lontano dalla miglior condizione fisica.

Flick era consapevole dei suoi problemi, tanto da privilegiare nelle prime partite Fermín López o persino Raphinha in quella posizione. Gli infortuni dei compagni di squadra gli hanno però garantito molte presenze consecutive, rendendo evidente il problema. Olmo stesso aveva ammesso: "Ho bisogno di minuti per ritrovare il ritmo". Nonostante le presenze e i minuti accumulati, la reazione tarda ad arrivare: un gol e due assist rappresentano un bottino insufficiente per un giocatore del suo calibro. Il Barcellona e la Spagna hanno bisogno di rivederlo al più presto al massimo livello.