Rodri si ferma di nuovo: il centrocampista del City salterà gli impegni con la Spagna

La Spagna perde un altro pezzo importante in vista dei prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2026. Dopo l’assenza già annunciata di Lamine Yamal, Luis de la Fuente dovrà fare a meno anche di Rodrigo Hernández. Il centrocampista del Manchester City non prenderà parte al ritiro della Roja per i match contro Georgia e Bulgaria.

Rodri si è infortunato ieri, durante la gara di Premier League tra il Manchester City e il Brentford. Dopo meno di venti minuti di gioco, il mediano spagnolo si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra, un chiaro segnale di problema muscolare che ha subito messo in allarme Pep Guardiola e lo staff medico dei Citizens.

La Federazione spagnola (RFEF) ha confermato ufficialmente la sua assenza lunedì, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, precisando che la decisione è stata presa dopo aver ricevuto i referti medici del club inglese. "Rodrigo Hernández causa baja por lesión...", si legge nella nota, che sottolinea come il giocatore sia stato sostituito durante la sfida contro il Brentford e non sarà disponibile per le due prossime partite. Il giocatore, interpellato all’uscita dallo stadio, aveva già anticipato la notizia: "Sicuramente non andrò in nazionale, ma spero di essere pronto per la prima partita dopo la sosta".