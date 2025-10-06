Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rodri si ferma di nuovo: il centrocampista del City salterà gli impegni con la Spagna

Rodri si ferma di nuovo: il centrocampista del City salterà gli impegni con la SpagnaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:42Calcio estero
di Michele Pavese

La Spagna perde un altro pezzo importante in vista dei prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2026. Dopo l’assenza già annunciata di Lamine Yamal, Luis de la Fuente dovrà fare a meno anche di Rodrigo Hernández. Il centrocampista del Manchester City non prenderà parte al ritiro della Roja per i match contro Georgia e Bulgaria.

Rodri si è infortunato ieri, durante la gara di Premier League tra il Manchester City e il Brentford. Dopo meno di venti minuti di gioco, il mediano spagnolo si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra, un chiaro segnale di problema muscolare che ha subito messo in allarme Pep Guardiola e lo staff medico dei Citizens.

La Federazione spagnola (RFEF) ha confermato ufficialmente la sua assenza lunedì, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, precisando che la decisione è stata presa dopo aver ricevuto i referti medici del club inglese. "Rodrigo Hernández causa baja por lesión...", si legge nella nota, che sottolinea come il giocatore sia stato sostituito durante la sfida contro il Brentford e non sarà disponibile per le due prossime partite. Il giocatore, interpellato all’uscita dallo stadio, aveva già anticipato la notizia: "Sicuramente non andrò in nazionale, ma spero di essere pronto per la prima partita dopo la sosta".

Articoli correlati
Guardiola: "Rodri non può giocare 3 partite a settimana, ci vorrà un anno per rivederlo... Guardiola: "Rodri non può giocare 3 partite a settimana, ci vorrà un anno per rivederlo al top"
"Mi fa molto male il ginocchio": ecco perché Rodri non è stato convocato da Guardiola... "Mi fa molto male il ginocchio": ecco perché Rodri non è stato convocato da Guardiola
City in crisi l'anno scorso, Rodri: "Qualificarsi in Champions è stato come vincere... City in crisi l'anno scorso, Rodri: "Qualificarsi in Champions è stato come vincere un trofeo"
Altre notizie Calcio estero
Marsiglia, Aguerd aggredito in un salone VIP in aeroporto: la ricostruzione dell'incidente... Marsiglia, Aguerd aggredito in un salone VIP in aeroporto: la ricostruzione dell'incidente
Real, occhi sulla Francia: Mbappé salta l'allenamento, cosa filtra sul suo infortunio... Real, occhi sulla Francia: Mbappé salta l'allenamento, cosa filtra sul suo infortunio
Esiste un caso Jobe Bellingham a Dortmund? L'inglese pensa già all'addio Esiste un caso Jobe Bellingham a Dortmund? L'inglese pensa già all'addio
Germania, che sfortuna: infezione simil-influenzale per Woltemade, resta a Newcastle... Germania, che sfortuna: infezione simil-influenzale per Woltemade, resta a Newcastle
Francia, Barcola va ko: chiamato l'ex Udinese Thauvin, 6 anni dopo l'ultima volta... Francia, Barcola va ko: chiamato l'ex Udinese Thauvin, 6 anni dopo l'ultima volta
Chelsea, infortunio per Reece James: niente Inghilterra. Pescato dal City il sostituto... Chelsea, infortunio per Reece James: niente Inghilterra. Pescato dal City il sostituto
Glasner vola col Crystal Palace. Lo segue lo United, ma lui sogna il Bayern Monaco... Glasner vola col Crystal Palace. Lo segue lo United, ma lui sogna il Bayern Monaco
Inghilterra, Tuchel esclude Bellingham dai convocati. I tifosi dei Tre Leoni approvano... Inghilterra, Tuchel esclude Bellingham dai convocati. I tifosi dei Tre Leoni approvano
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
3 Theo Hernandez, niente Atletico Madrid oppure Como. E quante frecciate al Milan
4 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
5 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Ora in radio
TMW News 19:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.1 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
Immagine top news n.2 181 giocatori partono per le nazionali: tutti i convocati di Serie A, squadra per squadra
Immagine top news n.3 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.4 Molto più che un vice Dybala: Soulé è già il riferimento tecnico della Roma di Gasperini?
Immagine top news n.5 La Serie A arriva alla seconda sosta senza esoneri. Non accadeva da otto anni
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: la Roma vola con Gasp! Juve come un anno fa, crollo Toro
Immagine top news n.7 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.2 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Serie A, chi ha impressionato finora secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Braida toglie la Juve dalla corsa scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan e Roma"
Immagine news Serie A n.2 Eranio vota Allegri: "È un 'volpone': il suo è un Milan operaio che lavora per uno scopo"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, tifoso speciale sugli spalti nel match con il Pisa. Al Dall'Ara presente Calafiori
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Isaksen racconta il calvario con la mononucleosi. Poi assicura: "Ora sono in forma"
Immagine news Serie A n.5 Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Pasqualin: "Vi racconto come è nato il mio rapporto con Gattuso. Ai tempi di Glasgow"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Vogliamo consolidare la B e costruire basi solide per il futuro”
Immagine news Serie B n.2 Monza, Baldissoni: "Mister Paolo Bianco non è mai stato a rischio"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Lovisa: "Ho bisogno di fare gavetta, un altro anno qui mi farà bene"
Immagine news Serie B n.4 Ternana, multa di 5.000 euro e tre mesi di inibizione per l'ex presidente D'Alessandro
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, infortunio alla mano per il portiere Adamonis. Salterà gli impegni con la Lituania
Immagine news Serie B n.6 Venezia, sabato amichevole contro gli sloveni del Primorije. Per preparare al meglio l'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: “Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Golemic: "Questa squadra ha un cuore che non conosce resa"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanini esonerato dalla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Secondo pareggio di fila per il Cittadella, Marchetti avverte: "Non siamo ancora guariti"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.2 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso