Aramburu sulla crisi della Real Sociedad: "Situazione mai così critica da quando sono qui"

La Real Sociedad affronta la pausa per le nazionali con il morale sotto i piedi e in piena crisi dopo la sconfitta di domenica contro il Rayo Vallecano ad Anoeta (0-1). La squadra madrilena ha impiegato pochissimo per sbloccare il match, mentre i padroni di casa sono sembrati spaesati in campo. Le facce lunghe al fischio finale parlavano da sole, e Jon Aramburu non ha nascosto la delusione ai microfoni di Radio Euskadi.

"I dettagli ci stanno costando moltissimo. È vero, il calcio è un po’ ingiusto: abbiamo pochi punti e forse ne meriteremmo qualcuno in più, ma non è una scusa", ha spiegato il difensore venezuelano. "Dobbiamo alzare il ritmo di due marce: non stiamo giocando bene, individualmente fatichiamo e collettivamente non riusciamo a esprimerci, a parte qualche lampo. La responsabilità è nostra e dobbiamo ribaltare questa situazione".

Dopo otto giornate, la squadra ha conquistato solo 5 punti e vinto una partita; i nuovi acquisti non si sono ancora integrati e gli errori che penalizzano non vengono corretti. "Nel calcio di élite ogni dettaglio si paga caro, qui non c’è tempo per adattarsi", ha aggiunto Aramburu, sottolineando che "tutti i giocatori devono assumersi la responsabilità, aumentare l’intensità e affrontare la prossima partita come se fosse una finale". Il difensore non ha esitato a definire la situazione "critica, forse la più difficile da quando sono alla Real".