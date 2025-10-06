Tre k.o. di fila per il Liverpool, Carragher perplesso: "Sembra più una squadra di basket"

Il Liverpool sta attraversando probabilmente il periodo più difficile sotto la guida di Arne Slot, con tre sconfitte in una sola settimana, l’ultima delle quali per 2-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Nonostante un avvio di stagione positivo in termini di risultati, le lacune nella squadra dei Reds sono emerse rapidamente.

Jamie Carragher, ex difensore e leggenda del club, aveva già espresso dubbi dopo la prima giornata, criticando l’equilibrio della squadra. Le successive sconfitte contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea hanno ulteriormente alimentato le sue preoccupazioni, soprattutto sulla fragilità difensiva e sulla mancanza di controllo nel gioco: "Il Liverpool in questo momento non gioca a calcio, gioca a basket", ha dichiarato Carragher a Sky Sports UK.

"È solo un continuo vai e vieni, e non credo che le migliori squadre giochino così. Avevo già condiviso le mie preoccupazioni con il manager all’inizio della stagione, e lui ne sa ovviamente più di me. È chiaramente un allenatore fantastico. Ma ora il Liverpool è passato da squadra di alto livello, molto operosa la scorsa stagione, a una squadra che conta un po’ sulla magia dei nuovi acquisti. Davanti stanno facendo poco e difensivamente rischiano troppo. Per il manager la scorsa stagione è stata quasi perfetta, ma ora dovrà davvero dimostrare il suo valore. L’ha fatto l’anno scorso vincendo la Premier League, è stato incredibile, ma ora ci sono diversi problemi da risolvere e sarà molto interessante vedere come se ne occuperà".

Una critica severa che mette in evidenza come, nonostante il prestigio di Slot e le ambizioni del Liverpool, la squadra necessiti di ritrovare equilibrio e solidità per ritornare competitiva su tutti i fronti.