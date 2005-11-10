Premier, accolto il reclamo del Brighton: episodio rivisto e squalificato tolta a Struijk
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Alessio Del Lungo
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14.10.2026 13:27Calcio estero
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© foto di José María Díaz Acosta
La nuova regola in Premier League ha consentito a una commissione indipendente di esaminare il caso riguardante l'espulsione di Pascal Struijk del Brighton e togliergli la giornata di squalifica che gli era stata inflitta, accogliendo in pieno il reclamo presentato per ingiusto cartellino rosso. Un fatto curioso che però crea un precedente molto importante per il calcio inglese.
L'episodio
Lo scorso 10 ottobre, durante il match contro il Sunderland, l'arbitro dell'incontro aveva espulso Struijk per aver fermato una chiara occasione da gol per gli avversari. L'errore commesso in campo però è stato adesso corretta e il difensore sarà a disposizione per il match contro il Crystal Palace in programma domenica 18.
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