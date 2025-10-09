Ufficiale Primo esonero stagionale in Spagna: il Real Oviedo si separa da Veljko Paunovic

Il Real Oviedo ha annunciato questa mattina l'esonero del tecnico Veljko Paunovic, pochi minuti prima dell’inizio della sessione di allenamento prevista a El Requexón. Si tratta del primo esonero di un allenatore nella Primera División spagnola nella stagione in corso.

La decisione, sorprendente per molti, comporta anche la risoluzione del contratto dell’intero staff tecnico. Il serbo, che lo scorso giugno aveva riportato il club in Liga, aveva accumulato fino ad oggi due vittorie e sei sconfitte in campionato. La persistente serie negativa ha spinto la società a operare un cambio di rotta. Nel comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, il Real Oviedo ha ringraziato Paunovic e il suo staff per professionalità, dedizione e impegno, sottolineando la promozione in Liga come un successo storico destinato a rimanere nella memoria dei tifosi.

Con la panchina ora vacante, la Direzione Sportiva, sotto la guida del Grupo Pachuca, sta valutando i possibili sostituti. Tra i candidati più accreditati figura Luis Carrión.