Occasione Guehi, per l'Inter aumenta la concorrenza. E il Liverpool ci riprova già a gennaio?

Il nome di Marc Guehi sembra destinato a diventare uno dei più caldi del mercato. Il difensore del Crystal Palace la scorsa estate è stato ad un passo dal trasferimento al Liverpool, per 35 milioni di sterline, ma l'affare è poi saltato dato che il suo club non aveva trovato un sostituto in tempo.

Nel frattempo i Reds hanno preso il centrale del Parma Giovanni Leoni, che però ha rimediato un brutto infortunio (al legamento del crociato anteriore del ginocchio). Proprio per questo motivo, secondo Sky Sport, la squadra di Slot potrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio, per anticipare la concorrenza, che nel frattempo si è fatta importante. In aggiunta, il Liverpool è alle prese con il contratto in scadenza di Konaté: la sua situazione è incerta.

In Italia lo ha appuntato l'Inter, il Real Madrid vigila, l'emittente parla poi anche dell'attenzione del Bayern Monaco e del Barcellona. Tutte squadre che però lo avrebbero puntato soprattutto nel caso si dovesse liberare poi a parametro zero, la prossima estate. La palla dunque passa soprattutto ai Reds ed alla voglia di investire ancora dopo un mercato faraonico. E poi, chiaramente, al giocatore, che si trova nella situazione ideale per avanzare richieste contrattuali di un certo tipo.