Neymar ritrova il gol, poi causa un rigore: l'incubo retrocessione rimane per il Santos

Il Santos ha pareggiato 1-1 con il Mirassol nella partita valida per la 34a giornata del campionato brasiliano. Il Santos ha aperto le marcature dopo appena tre minuti con un gol di Neymar, ma proprio il numero 10 ha poi commesso un rigore su Reinaldo, che ha trasformato il tiro dagli undici metri fissando il risultato sul pareggio.

Con questo risultato il Santos resta ad un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione. È pur vero dunque che per evitare l'incubo di una caduta di categoria gli basterà vincere le partite rimanenti: il Santos ha il destino nelle proprie mani. Lunedì prossimo (24 novembre), il Santos si recherà a Porto Alegre per affrontare l'Internacional, al Beira-Rio.

Ancelotti non gli chiude le porte: "Neymar nella lista dei convocabili"

il gol in campionato gli mancava dalla doppietta siglata il 5 agosto contro la Juventude. Nel mezzo è stato frenato da un infortunio alla coscia e ieri non è parso al meglio, pur volendo rimanere in campo nonostante un fastidio al ginocchio. Di recente il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, non gli ha chiuso le porte per un ritorno in verdeoro: "Neymar è nella lista dei giocatori che potrebbero partecipare alla Coppa del Mondo. Ora ha sei mesi per stilare la lista definitiva. Dobbiamo solo fare una cosa: osservarlo, come facciamo con gli altri, per cercare di non commettere errori nella lista definitiva", ha dichiarato in conferenza.