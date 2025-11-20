PSG, Al-Khelaifi celebra Hakimi: "Miglior calciatore africano e uno dei top al mondo"

Ieri sera, Achraf Hakimi ha vinto il premio di "Giocatore Africano dell'Anno". L'esterno marocchino si è emozionato nel ricevere questo riconoscimento, arrivato dopo un'annata straordinaria vissuta con il Paris Saint-Germain.

Queste le sue parole dai propri canali social: "Questo riconoscimento corona anni di duro lavoro, successi e momenti indimenticabili. Esprimo la mia gratitudine alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che lavorano con me ogni giorno, dentro e fuori dal campo. La vostra fiducia, dedizione e supporto mi rendono più forte e mi permettono di crescere. Grazie a tutto il popolo marocchino per avermi sempre sostenuto. Spero che questo momento ispiri ogni bambino del nostro Paese e di tutto il nostro continente a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli".

Presente al gala tenutosi a Rabat, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, non ha potuto nascondere il suo orgoglio. Pochi minuti prima del trionfo del suo giocatore, ha dichiarato alla stampa: "Per me , Achraf è uno dei migliori al mondo. E ovviamente il miglior giocatore africano. È un leader del PSG e il capitano del Marocco. Siamo tutti orgogliosi di lui", le parole del numero uno del club attualmente Campione d'Europa in carica sull'ex giocatore dell'Inter.