L'annuncio di Thomas Muller: "Sì, resto in MLS anche nella prossima stagione"

Thomas Muller continuerà la sua avventura in terra canadese l'anno prossimo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Kicker il fuoriclasse tedesco ha confermato di voler proseguire in MLS con i Vancouver Whitecaps: "Sì, attacco completo", ha risposto con una battuta a precisa domanda sulla prossima stagione.

Intanto domenica (ore 3:30 italiane) il trentaseienne Muller affronterà il Los Angeles FC, squadra in cui milita l'ex stella del Tottenham Heung-Min Son, nei quarti di finale dei playoff . "Lo stadio sarà tutto esaurito con 55.000 spettatori per la partita contro il Los Angeles" - ha dichiarato Müller - ". I biglietti sono esauriti da diversi giorni; è un risultato notevole in un Canada appassionato di hockey", fa notare.

Sebbene Müller detenga già il record tedesco con 35 titoli, un campionato in Nord America significherebbe molto per l'icona del Bayern Monaco: "Nel contesto attuale, significherebbe molto; è il mio presente" - conferma - ". Inoltre mi sono trasferito in un nuovo campionato e in un nuovo Paese vincere in un breve lasso di tempo sarebbe straordinario".

Il bilancio provvisorio di Müller, con otto gol e tre assist in nove partite, è positivo: "Di conseguenza, posso dire di essere molto soddisfatto qui e di divertirmi molto", ha detto la stella d'attacco, che non può più camminare per Vancouver senza essere riconosciuto: "Ma ovviamente è un contesto molto più rilassato che a Monaco o nel resto della Germania".