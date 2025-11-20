"Chiamerò Messi": promessa Font, candidato alla presidenza del Barcellona

Si avvicinano le elezioni per la scelta del nuovo presidente del Barcellona, fissate per l'estate del 2026. Il candidato Victor Font lancia la sfida a Joan Laporta, attuale numero uno blaugrana. E lo fa con la promessa delle promesse: riportare Leo Messi a casa.

Dopo che lo stesso Joan Laporta ha definito "irrealistiche" le speculazioni sul ritorno di Messi al Barcellona, Font ha rilanciato dichiarando a Mundo Deportivo: "La prima chiamata che farò quando vinceremo le elezioni sarà a Leo Messi. Sarà la prima telefonata che farò". Ricordiamo che Font è stato battuto da Laporta nelle ultime elezioni tenutesi nel 2021. "Personalmente, da tifoso del Barcellona, ​​mi viene la pelle d'oca, ma ovviamente dipende da lui, e quello che non dovremmo fare è cercare di usarlo", ha aggiunto Font. "Penso che Laporta l'abbia fatto, e l'ha fatto molte volte, e credo che abbia sbagliato; l'esempio più lampante è stato durante le elezioni".

La partenza di Messi rimane un argomento divisivo tra i tifosi, molti dei quali incolpano Laporta. Font ha accusato il presidente del Barcellona di "non aver mantenuto le promesse" al riguardo.

E intanto Messi annuncia: "Ancora qualche anno, poi torno"

"Ovviamente, tornerò a Barcellona. Sarò allo stadio come qualsiasi altro tifoso, seguendo la squadra, il club, sarò solo un altro tifoso. Per ora, probabilmente starò qui ancora per qualche anno, ma torneremo a Barcellona perché, come ho sempre detto, è il mio posto, la mia casa. Ci manca molto, quindi torneremo": così il fuoriclasse argentino, Leo Messi, ha parlato al quotidiano Sport dopo aver ricevuto il premio "Giocatore più amato nella storia del Barça". Insomma, la partita per il ritorno di Messi al Barcellona è aperta. Solo speculazioni, o un sogno che si potrà realizzare?