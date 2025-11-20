Trump incontra Cristiano Ronaldo: "È fantastico". Poi crea un video con l'AI su di lui

Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha espresso la sua ammirazione per l'attaccante dell'Al-Nassr e della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, dopo l'incontro avuto con lui alla Casa Bianca.

Dal proprio account social, 'Truth Social', Trump ha scritto su CR7, dopo aver parlato con lui in un incontro: "Ronaldo è una persona fantastica. Mi è piaciuto molto incontrarlo alla Casa Bianca. Molto intelligente e simpatico!", ha scritto.

La curiosità poi risiede nel fatto che Trump ha accompagnato il post con un video creato dall'Intelligenza Artificiale, in cui appare mentre palleggia con un pallone da calcio insieme a CR7 all'interno di una delle stanze della Casa Bianca. Trump, è bene ricordarlo, aveva già messo in risalto Ronaldo nel suo discorso di apertura alla cena ufficiale con la delegazione saudita, menzionando anche il fatto che suo figlio Barron è un fan del giocatore dell'Al Nassr.

Ecco il post di Trump con il video: