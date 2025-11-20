Estevao se la ride: "Al Chelsea mi chiedono: 'Sicuro di avere 18 anni?'"

Il brasiliano Estevao, talento assoluto del Chelsea e della Nazionale brasiliana, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport in Inghilterra ha ammesso di essere stupito lui stesso dai traguardi raggiunti alla sua età: "A volte anche i ragazzi qui al Chelsea mi dicono: 'Ma è possibile che tu abbia 18 anni?!'. E anche io, quando sono in camera mia a giocare ai videogiochi, mi dico: 'Ho solo 18 anni'. Non so nemmeno come spiegarlo".

Spazio poi alla spiegazione della conversazione avuta con Thiago Silva dopo la sfida al Mondiale per Club, pizzicata dalle telecamere: "Abbiamo avuto una breve conversazione, è venuto a parlarmi e mi ha chiesto se volevo firmare per il Chelsea. Dicendomi che è un club con una struttura incredibile. Ero davvero felice perché Thiago Silva è un idolo di questo club, è stato incredibile".

Sul suo adattamento al calcio inglese, spiega: "Non mi sento come se mi fossi adattato al 100%, ma è andata meglio di quanto pensassi. Il gol in rovesciata sfiorato con l'Ajax? A volte non so nemmeno come ci riesco. Lo faccio in modo naturale, come la rovesciata in Champions League: vedevo la palla e non riuscivo a pensare ad altro. È istintivo, non so come spiegarlo".