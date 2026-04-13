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Marsiglia, aria di rifondazione. Si cerca il nuovo d.s.: se ne occupa una società di consulenza

Marsiglia, aria di rifondazione. Si cerca il nuovo d.s.: se ne occupa una società di consulenzaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:51Calcio estero
Michele Pavese

L’Olympique Marsiglia ha avviato l’ennesima fase di profonda riorganizzazione interna, con l’obiettivo di ridisegnare le basi del proprio progetto sportivo. L’arrivo del nuovo presidente Stéphane Richard segna infatti un punto di svolta nella gestione del club, in un lavoro che coinvolge direttamente anche il proprietario Frank McCourt e il consiglio di sorveglianza.

Il dossier più delicato riguarda la nomina del futuro direttore sportivo, figura chiave che dovrà guidare la ricostruzione dell’area sportiva dopo mesi di instabilità. Per individuare il profilo giusto, la dirigenza si è affidata a una società di consulenza specializzata, incaricata di delineare il candidato ideale in un contesto complesso e in continua evoluzione. L'addio di Mehdi Benatia, programmato per fine stagione, è stato confermato dallo stesso Frank McCourt: "È l’accordo che abbiamo raggiunto. Me lo ha comunicato e io ho accettato. Non posso che confermare quanto già reso pubblico". Una separazione concordata che apre inevitabilmente un nuovo vuoto gestionale.

Nel frattempo, sul mercato dei dirigenti, sono emersi diversi nomi. Tra questi quello di Florent Ghisolfi, che tuttavia ha declinato la proposta per proseguire la sua esperienza al Sunderland. Restano invece in corsa profili come Grégory Lorenzi, apprezzato per il lavoro svolto al Brest, e Julien Fournier, dirigente esperto con un passato proprio a Marsiglia e al Nizza. Tra i nomi monitorati figura anche Mathieu Bodmer.

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