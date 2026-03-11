Conflitto in Medio Oriente, Al-Khelaifi bloccato in Qatar: non sarà presente per PSG-Chelsea

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, salterà una delle serate più importanti della stagione del club parigino. Il dirigente qatariota è infatti rimasto bloccato a Doha a causa della delicata situazione geopolitica in Medio Oriente e non sarà presente al Parc des Princes per la sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Chelsea.

Una circostanza piuttosto insolita per il numero uno del PSG, quasi sempre presente nelle grandi notti europee della squadra. Al-Khelaïfi si trova ancora nella capitale del Qatar e non ha potuto assistere nemmeno all’allenamento di rifinitura della squadra, svolto ieri al Campus PSG di Poissy. La sua permanenza nel suo Paese è legata agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Nelle ultime ore il Qatar è stato interessato da attacchi missilistici iraniani che hanno aumentato la tensione nella regione e provocato forti disagi anche nei collegamenti aerei nel Golfo.

In questo contesto particolarmente delicato, le priorità del dirigente sono inevitabilmente altre. Per questo motivo, Luis Enrique i suoi ragazzi vorranno raddoppiare le forze per dedicare la vittoria al tifoso numero uno.