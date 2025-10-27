Spagna in lutto: morto l'ex portiere del Real Ochotorena, fu collaboratore di Rafa Benitez

Il calcio spagnolo si stringe insieme in segno di lutto. José Manuel Ochotorena, l’ex portiere del Real Madrid, del Valencia e della Spagna, si è spento domenica 26 ottobre, all’età di 64 anni, a causa di una malattia. La leggenda del calcio iberico ha scritto pagine indimenticabili nelle squadre in cui ha militato, vincendo 3 volte la Liga, 2 Coppe UEFA e una Coppa di Lega con le merengues, prima di trasferirsi al Valencia, dove ha ricevuto il premio di miglior portiere della Liga nella stagione 1988-1989.

Prestazioni che lo premiarono, perché venne convocato per partecipare ai Mondiali del 1990 con la Roja in Italia, anche se si ritrovò chiuso dal numero uno dell’epoca, Andoni Zubizarreta. Appesi i guanti al chiodo e ritiratosi dal calcio giocato nel 1998, cominciò ad avvicinarsi alla carriera di allenatore dei portieri al Valencia, nello staff tra l'altro di Rafa Benitez, che poi seguì al Liverpool dal 2004 al 2007. Con i Reds vinse una Champions League e una FA Cup, prima di tornare dai blanquinegres, dove alternò il ruolo di tecnico dei portieri tra il club e la Nazionale spagnola.

Per diciassette anni (2004-2021) al servizio della Spagna, partecipò al triplete con Euro 2008, Mondiale 2010 ed Euro 2012. Dopo aver allenato i più grandi portieri spagnoli (Casillas, Victor Valdes, De Gea), non ha smesso di lavorare per il Valencia finché la malattia lo ha costretto ad allontanarsi dai campi negli ultimi mesi. Prima di dare un ultimo saluto al mondo.