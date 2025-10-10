Dembele Pallone d'Oro, l'emozione dell'amico Upamecano: "Mi sono scese le lacrime"

Il 22 settembre scorso, Ousmane Dembélé ha scritto una delle pagine più belle del calcio francese conquistando il Pallone d’Oro 2025, coronamento di una stagione straordinaria con il Paris Saint-Germain. L’ala parigina ha vissuto un anno perfetto, vincendo tutto: Champions League, Ligue 1, Coppa di Francia, Trophée des Champions e Supercoppa Europea. Una stagione magica, premiata con il riconoscimento individuale più prestigioso al mondo.

Tra i tanti ad aver gioito per lui c’è il suo grande amico Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, che ha confessato di essersi commosso davanti alle immagini della cerimonia. In un’intervista rilasciata a Le Parisien, il centrale ha raccontato con emozione: "Abbiamo frequentato la stessa scuola, giocato sugli stessi campi. Ricordo ancora quando lo affrontavo alle elementari. Tutti sapevamo che sarebbe diventato un grande giocatore, ma vederlo lì, con il Pallone d’Oro tra le mani... mi ha fatto venire le lacrime agli occhi".

Assente alla serata di gala, Upamecano ha seguito tutto da lontano, ma il discorso dell’amico lo ha profondamente toccato: "Avrei voluto essere presente, ma non è stato possibile. Quando l’ho sentito ringraziare sua madre, la famiglia e gli amici, è stato un momento di pura emozione". Tra orgoglio e nostalgia, le parole di Upamecano raccontano il percorso condiviso di due ragazzi cresciuti insieme, diventati simboli del calcio francese.