Gli agenti di Upamecano dettano le condizioni di rinnovo al Bayern. La palla passa ai tedeschi

Dayot Upamecano e il suo entourage, in particolare il suo agente, al momento non sembrano intenzionati a fare concessioni al Bayern Monaco. Come riferisce Sky Sport DE, gli agenti del francese hanno già presentato le loro richieste economiche al club bavarese, e ora la palla passa alla dirigenza, che dovrà decidere se rilanciare con una proposta migliorativa oppure mantenere la posizione attuale.

Sul tavolo delle trattative c’è già un’offerta per un possibile nuovo contratto a lungo termine, ma le parti non sono ancora riuscite a trovare un'intesa definitiva, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico, ovvero stipendio e commissioni. Di conseguenza, non si può escludere del tutto, allo stato attuale, l’ipotesi di un trasferimento a parametro zero nel 2026.

Nel frattempo, il ds dei tedeschi Max Eberl sta lavorando intensamente per cercare di chiudere positivamente la trattativa. Il Bayern resta fortemente determinato a prolungare il contratto del difensore francese. Tuttavia, la situazione è seguita con attenzione da diversi top club europei, tra cui anche il Liverpool, che resta alla finestra pronto ad approfittare di un eventuale stallo nelle negoziazioni.