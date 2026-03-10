Real, Florentino Perez rivoluzionerà tutto in estate: nuovo allenatore e via il DS Calafat?

Una vera e propria rivoluzione attende il Real Madrid. Dopo le fragilità dimostrate nelle ultime due stagioni, nonostante gli investimenti importanti, il club spagnolo cerca di ritrovare la sua posizione ai vertici del calcio europeo. Il presidente Florentino Pérez starebbe valutando l'ennesimo cambio in panchina e due nomi circolano con insistenza: Jürgen Klopp, pur con qualche riserva espressa dal suo agente, e Mauricio Pochettino, il cui contratto con la federazione statunitense scadrà il 1° agosto. Entrambi sarebbero disponibili per guidare la squadra.

Ma le novità potrebbero non limitarsi all’allenatore. Secondo ESPN, il presidente potrebbe operare cambiamenti anche in merito ad alcune figure chiave che lavorano dietro le quinte. In particolare, il direttore sportivo Juni Calafat sarebbe sul banco degli imputati: pur avendo in passato guadagnato fama di talent scout straordinario - grazie agli acquisti di Vinicius Jr, Éder Militão, Rodrygo e Jude Bellingham - i suoi ultimi colpi, come Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Franco Mastantuono, non avrebbero convinto la dirigenza

Qualora il Real dovesse chiudere una seconda stagione senza titoli importanti, Calafat potrebbe pagare le conseguenze.