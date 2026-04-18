Real Madrid, Bellingham ai tifosi: "Sappiamo di averli deluso, ma torneremo dove meritate"
Un’annata ben lontana dagli standard abituali. Il Real Madrid si prepara a chiudere la stagione senza trofei di primo piano, fatta eccezione per una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale conquistate nelle ultime due annate. Un bilancio giudicato insufficiente ai vertici del club, con il presidente Florentino Pérez pronto a intervenire sul mercato estivo per invertire la rotta.
Tra i giocatori più osservati c’è Jude Bellingham. Dopo un impatto straordinario nella sua prima stagione, culminata con un ruolo chiave nella conquista della quindicesima Champions League, il rendimento dell’inglese è calato negli ultimi due anni, attirando le critiche di una tifoseria che si aspetta molto di più.
A due giorni dall’eliminazione contro il Bayern Monaco, il centrocampista ha voluto esporsi in prima persona attraverso i social: “Non è bastato, ma usciamo a testa alta. Sappiamo di aver deluso i madridisti, ma il vostro supporto non manca mai. I momenti che meritate torneranno”. Un messaggio diretto, che guarda già al futuro: “Dobbiamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile”.