Real Madrid-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: Xabi Alonso recupera Guler, out Rudiger
Il Real Madrid torna in campo domenica alle 21:00 per la sedicesima giornata di Liga, ospitando il Celta Vigo in un match fondamentale per continuare l’inseguimento al Barcellona, attualmente a +4 con una gara in meno. Reduce dall’ottimo 3-0 rifilato all’Athletic Club, la squadra di Xabi Alonso cerca conferme in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City.
Il tecnico blancos conferma il 4-4-2 con il duo Vinicius-Mbappé in attacco. Emergenza sulle fasce: con Carvajal e Alexander-Arnold indisponibili, Asencio parte da terzino destro completando la linea con Militao, Carreras e Fran Garcia. Nel Celta, Borja Iglesias guiderà il reparto offensivo con Zaragoza e Duran ai suoi lati.
Real Madrid (4-4-2) Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Duran, Iglesias, Saragozza.