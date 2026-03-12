Real, Pitarch: "Sarò sempre grato a Arbeloa per la fiducia. Pensiamo alla gara di ritorno"

Non può che essere felice per il debutto in Champions League Thiago Pitarch. Dopo il successo per 3-0 contro il Manchester City, il centrocampista del Real Madrid ha così commentato:: "Sono molto contento della vittoria, di come è andata e di come abbiamo giocato dal primo all'ultimo minuto.

La fiducia e le esigenze di Arbeloa? Gli sarò sempre grato perché mi ha dato tutta la sua fiducia. Cerco sempre di ripagarlo. Mi chiede di avere personalità, di giocare come so fare, ed è questo che mi ha portato qui, ed è quello che cerco di fare. Di non farmi sopraffare dal possesso palla, di giocare come so fare, di correre, di lottare, ed è quello che cerco sempre di fare.

Sono molto felice, ma senza adagiarsi troppo sulla retta via perché c'è ancora l'altra partita a Manchester. Dobbiamo giocare lì come abbiamo fatto oggi dal primo minuto. Sono sicuro che andrà bene se giochiamo così. Il rapporto con Arbeloa? Ho un ottimo rapporto con lui. Come hai detto, mi dà molta fiducia e gliene sono molto grato. Si è congratulato con me per la partita e mi ha detto di continuare così. La gara di ritorno? Penso che il risultato sarà un po' più combattuto perché anche oggi è andato tutto per il verso giusto. Manteniamo questa voglia, questo atteggiamento e puntiamo ancora di più".