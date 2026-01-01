Marocco a caccia di talenti dalla Spagna: pressing su Pitarch, astro nascente del Real

Il Marocco continua a guardare con grande attenzione ai giovani talenti con doppia nazionalità in vista del Coppa del Mondo FIFA 2026. Tra i nomi più interessanti emersi nelle ultime settimane c’è quello di Thiago Pitarch, promettente centrocampista di appena 18 anni cresciuto nella cantera del Real Madrid.

Il giovane talento si sta mettendo in luce nella Real Madrid Castilla sotto la guida di Alvaro Arbeloa e ha già avuto due occasioni per scendere in campo a centrocampo in partite di UEFA Champions League. La sua crescita non è passata inosservata in Spagna, dove molti addetti ai lavori lo considerano uno dei prospetti più interessanti della "Fábrica". Nato a Fuenlabrada, nei pressi di Madrid, Pitarch possiede tuttavia anche origini marocchine: suo nonno proviene infatti da Al Hoceïma, nella regione del Rif. Proprio questo legame familiare ha spinto la federazione marocchina a muoversi rapidamente per convincerlo a scegliere i “Leoni dell’Atlante”.

Secondo diverse fonti, la Federazione avrebbe già contattato il padre del calciatore per presentare il progetto sportivo, seguendo una strategia simile a quella che in passato ha portato alla convocazione di Brahim Díaz con la nazionale nordafricana. All’epoca, l’inerzia della federazione spagnola aveva facilitato la scelta del trequartista del Real Madrid.

Dal Marocco trapelano anche indiscrezioni su un’offerta particolarmente allettante: una fonte vicina alla nazionale avrebbe infatti dichiarato che "il contratto è molto interessante". Resta ora da capire quale sarà la decisione finale del giovane centrocampista e se la RFEF proverà a intervenire per convincerlo a rappresentare la Spagna prima del prossimo Mondiale.