Coppa d'Africa al Marocco, il più contento è Brahim. Tchouameni: "Gli faremo tutti un regalo"

Una serata memorabile per Brahim Diaz. Dopo aver conquistato con il Real Madrid l’accesso ai quarti di finale di Champions League, l’internazionale marocchino ha scoperto in diretta di essere anche campione d’Africa, a seguito della decisione della Confederazione africana di calcio di togliere il titolo al Senegal e assegnarlo al Marocco.

Il colpo di scena è arrivato proprio durante gli ultimi istanti della partita contro il Manchester City: Brahim Diaz ha appreso del suo primo titolo con i Lions dell’Atlante direttamente in panchina ed ha sorriso immediatamente. La decisione controversa lo riabilita dopo il rigore decisivo sbagliato nei minuti finali dei tempi regolamentari, che avrebbe potuto consegnare il trofeo ai Leoni dell'Atlante già il 18 gennaio.

Non appena è arrivata la notizia, i compagni di squadra non hanno nascosto la sorpresa e la gioia. Aurélien Tchouaméni ha dichiarato a Teledeporte: "Davvero? Non so cosa dire… sono sicuro che Brahim sarà molto felice, ma non so perché sia successo o cosa sia successo. Comunque, se Brahim sarà conhermato campione d’Africa, gli faremo un regalo tutti insieme". Intanto Brahim Diaz non si è ancora espresso pubblicamente e, dopo la partita, ha rifiutato di fermarsi in zona mista per commentare l’incredibile notizia. Sui suoi canali social ha scelto di condividere solo alcune foto della partita contro il Manchester City.