Real Betis, caso Deossa: giocatore sospeso per una relazione con la figlia di Joaquin

Il momento di Nelson Deossa al Real Betis è diventato un vero caso mediatico in Spagna. L’assenza del centrocampista colombiano nelle ultime quattro gare ufficiali ha alimentato dubbi e interpretazioni che vanno oltre il campo, con la stampa iberica che parla apertamente di possibili motivazioni extra sportive.

Secondo le ricostruzioni di Estadio Deportivo, al centro delle voci ci sarebbe una presunta relazione con Daniela Sánchez, figlia dell’ex bandiera e attuale dirigente Joaquín. Un’ipotesi che, unita alle frequenti apparizioni del giocatore nei locali notturni di Siviglia, ha acceso il dibattito tra tifosi e osservatori. Dal punto di vista tecnico, Deossa non gioca dall’impiego limitato contro il Panathinaikos in Europa League e nelle ultime settimane è stato superato nelle gerarchie da Amrabat, Roca e Altimira. Un calo evidente, considerando che aveva preso parte a 12 delle prime 15 partite del 2026.

Arrivato dal Monterrey per oltre 13 milioni di euro e sotto contratto fino al 2030, il colombiano resta un investimento importante per il club. Ma il silenzio di Manuel Pellegrini e della società non ha fatto altro che aumentare i sospetti. Intanto, i diretti interessati rispondono sui social: “La gente non sa cosa fare della propria vita, ma della tua hanno tutto chiaro”, ha scritto Daniela Sánchez. Deossa ha replicato: “Che parlino bene o male, l’importante è che parlino di noi”.