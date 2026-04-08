Real Madrid, Rudiger mastica amaro: "Abbiamo regalato entrambi i gol al Bayern Monaco"

Dopo il ko interno contro il Bayern Monaco, in casa Real Madrid è tempo di analisi senza sconti. A parlare è stato Antonio Rüdiger, che ha individuato con chiarezza le responsabilità della sconfitta per 2-1 nell’andata dei quarti di Champions League.

Il difensore tedesco non ha nascosto le difficoltà, puntando il dito sugli errori della squadra: “Siamo rientrati in campo e loro hanno segnato subito. Direi che abbiamo regalato entrambi i gol al Bayern. Dobbiamo fare meglio”. Un riferimento diretto alle disattenzioni difensive che hanno permesso ai bavaresi di indirizzare la gara.

Rüdiger ha poi sottolineato un aspetto chiave preparato alla vigilia: “Prima della partita avevamo parlato di non perdere palla, perché a questi livelli è estremamente pericoloso”. Un piano che però non è stato rispettato a dovere, anche per la difficoltà nel rendersi incisivi in attacco: “Avremmo dovuto tirare di più, ma il loro miglior giocatore è stato Manuel Neuer”.



Nonostante il risultato negativo, il centrale del Real mantiene viva la fiducia: “Abbiamo ancora speranza di ribaltare il risultato a Monaco”. Il ritorno è fissato per il 15 aprile all’Allianz Arena. E il Real Madrid, come spesso accade in Europa, è pronto a giocarsi tutto nei novanta minuti decisivi.