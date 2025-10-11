La Francia perde un altro tassello: problema alla coscia per Konaté, torna al Liverpool

Il Liverpool ritrova con anticipo un baluardo difensivo. Dopo essere rimasto in panchina durante la vittoria della Francia venerdì sera contro l’Azerbaigian (3-0), infatti, Ibrahima Konaté non prenderà parte nemmeno alla seconda partita stabilita tra due giorni e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il motivo è semplice: stando a quanto riferito da L'Equipe, il centrale francese è stato fermato da un problema a una coscia.

Per questa ragione Konate farà ritorno al suo club, in Inghilterra, e non sarà quindi della trasferta in Islanda, così come Kylian Mbappé, infortunato alla caviglia destra e di rientro a Madrid, anche se gli ultimi esami hanno dato esiti rassicuranti.

Rimasti a svolgere terapie nei primi giorni del raduno, i due calciatori convocati dal CT Deschamps avevano seguito un programma personalizzato. La Nazionale francese partirà questo sabato per Reykjavik, dove affronterà l’Islanda lunedì sera per la quarta partita di qualificazione alla Coppa del Mondo. I Bleus, al primo posto nel gruppo D a punteggio pieno (9) dopo 3 partite, affronteranno poi l’Ucraina al Parco dei Principi e successivamente l’Azerbaigian in trasferta, il 13 e il 16 novembre.