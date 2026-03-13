Tottenham, piove sul bagnato: il protocollo per le commozioni cerebrali fa perdere 2 difensori

Brutte notizie per il Tottenham in vista della delicatissima trasferta contro il Liverpool. Cristian Romero e Joao Palhinha non saranno disponibili a causa del protocollo per le commozioni cerebrali, dopo il violento scontro testa a testa durante l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il contatto tra i due giocatori è avvenuto in fase difensiva nei minuti di recupero, mentre entrambi cercavano di allontanare un pallone diretto verso Alexander Sorloth. I due giocatori sono rimasti a terra attoniti, anche se coscienti, fino all’intervento dello staff medico. Romero ha tentato di proseguire, ma poco dopo si è accasciato in ginocchio e ha lasciato il campo così come Palhinha, prima del fischio finale del match.

Un grosso problema per Igor Tudor, che non ha ancora vinto nelle quattro gare dalla sua nomina e vede la squadra a un solo punto sopra la zona retrocessione. "Abbiamo un grande problema per schierare l’undici. Inizi a costruire qualcosa e subito succede qualcosa: un rosso, tre o quattro infortuni. È successo raramente nella mia carriera, ma devo accettarlo", ha commentato il croato. La stagione degli Spurs è finora disastrosa: su 15 gare casalinghe, hanno perso nove volte e non vincono in casa dallo scorso 6 dicembre. Con nove partite ancora da disputare, le sfide contro Nottingham Forest e Leeds saranno decisive per la salvezza, mentre la trasferta di domenica contro il Liverpool, sesto in Premier e con 20 punti di vantaggio, rappresenta una missione quasi impossibile.