Real Madrid a caccia di un difensore per l'estate: spunta il nome di Romero del Tottenham

È noto che il Real Madrid sia alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione e, negli ultimi mesi, sono circolati diversi nomi come possibili rinforzi. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è quello di Cristian Romero, 27enne attualmente in forza al Tottenham Hotspur.

Le indiscrezioni arrivano dall’Inghilterra, dove si parla di un possibile cambio d’aria per il difensore argentino, nonostante abbia ancora un contratto con gli Spurs. Alcune dichiarazioni critiche nei confronti della dirigenza londinese lo avrebbero messo al centro dell’attenzione, alimentando le voci su un suo malcontento in Premier League.

A rilanciare il nome di Romero è stato il giornalista Eduardo Inda durante la trasmissione El Chiringuito de Jugones:

“Il Real Madrid vuole un giocatore che l’Atlético non è riuscito a prendere la scorsa estate. Sarebbe un grande colpo. Si era parlato di lui per l’Atleti, poi non è arrivato. È il Cuti Romero. È un giocatore straordinario. Come tutti i centrali argentini, gioca sempre al limite, ma senza superarlo”.

In passato, infatti, il difensore era stato accostato anche all’Atlético Madrid. Non solo: tra i club interessati era stato menzionato anche il Barcellona.

Il Real Madrid continua quindi a monitorare il mercato dei centrali, e il profilo di Romero potrebbe rappresentare un’opzione concreta qualora le condizioni contrattuali lo permettessero. Per ora si tratta di indiscrezioni, ma il nome dell’argentino è destinato a restare caldo nei prossimi mesi.