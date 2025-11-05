Rooney: "Stavo andando al Newcastle, avevo parlato con Shearer. Poi arrivò il Manchester United"

Wayne Rooney era molto richiesto nell'estate del 2004, dopo una stagione straordinaria con l'Everton e una brillante esperienza con l'Inghilterra agli Europei in Portogallo, prima che una frattura al piede interrompesse prematuramente il suo torneo. L'attaccante ha presentato una richiesta di trasferimento all'Everton alla fine della finestra di mercato e alla fine è stato il Manchester United a concludere l'affare per 27 milioni di sterline in pochi giorni.

L'ex giocatore nel suo podcast omonimo The Wayne Rooney Show ha svelato che fu molto vicino ad a passare al Newcastle: "Sarei sicuramente andato ai Magpies", ha rivelato Rooney. "Il Manchester United voleva aspettare una stagione e poi ingaggiarmi l'anno successivo. Il Newcastle ha fatto un'offerta e se il Manchester United non fosse intervenuto, sarei andato al Newcastle".

Ha continuato: "Le due squadre erano in competizione tra loro. Il migliore amico del mio agente era il presidente del Newcastle all'epoca! Quindi sono sicuro che anche lui fosse stato spinto a cercare di ingaggiarmi. Volevo andare al Manchester United, ma ho parlato con Sir Bobby Robson e Alan Shearer. In perfetto stile Bobby Robson, al telefono mi ha chiamato 'Mark'. Ho pensato che avesse dimenticato il mio nome o che fosse un genio, perché Mark è il mio secondo nome!".