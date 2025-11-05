Prima sconfitta in Champions per il PSG: Luis Enrique: "Bayern superiore in 11 contro 11"

Il PSG ha conosciuto la sua prima sconfitta in Champions League, battuto 2-1 dal Bayern Monaco al Parco dei Principi. Una serata amara per i parigini, piegati da una doppietta di Luis Díaz nel primo tempo, prima che l’espulsione dell’attaccante colombiano riaccendesse brevemente le speranze con il gol di João Neves al 74’. "In undici contro undici, il Bayern è stato più forte, senza alcun dubbio", ha ammesso Luis Enrique a Canal+ dopo la gara. "Abbiamo regalato troppo nel primo tempo, con errori che a questo livello si pagano subito. Nella ripresa, con un uomo in più, abbiamo reagito, ma non è bastato".

L’allenatore spagnolo, che ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi, ha riconosciuto parte della responsabilità nella gestione dei giocatori rientrati da problemi fisici: "Quando recuperi calciatori reduci da infortuni, non sono mai al 100%. Devo imparare a gestire meglio queste situazioni. Con la mia idea di gioco e la mia esperienza, devo migliorare molto".

Nonostante la delusione, Luis Enrique ha voluto rendere merito agli avversari: "Non cerco scuse. Il Bayern è stato più forte e bisogna accettarlo. Hanno giocato una partita straordinaria, forse la loro migliore della stagione". Preoccupano soprattutto le condizioni del terzino marocchino, uscito in stampelle e con una protezione alla caviglia, mentre per Dembélé si tratta probabilmente di un problema muscolare. "Ora serve recuperare uomini e fiducia", ha concluso il tecnico asturiano.