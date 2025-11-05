Simeone: "Vittoria importante contro un avversario tosto. Giuliano? Deve restare umile"

Diego Pablo Simeone si è detto soddisfatto del successo dell’Atlético Madrid contro l’Union Saint-Gilloise, elogiando la solidità della sua squadra e la crescita dei più giovani. Prima di tutto, il Cholo ha voluto dedicare un pensiero a Daniel Willington, suo primo allenatore, scomparso lunedì: "È stato un punto di riferimento importante nella mia vita calcistica".

Analizzando la partita, Simeone ha riconosciuto la difficoltà incontrate sul campo: "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. L’Union è una squadra intensa, che difende bene e riparte con pericolosità. Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare spazi, ma siamo migliorati col passare dei minuti. Il primo gol nasce da una grande transizione e da un controllo difficile di Julián. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio il gioco e le ripartenze, anche se sul 2-1 abbiamo rischiato. Per fortuna è arrivato il terzo gol che ha chiuso la partita".

Il tecnico argentino ha poi speso parole d’elogio per il figlio Giuliano: "Sta acquisendo fiducia e sicurezza. È giovane e ha tanta voglia di migliorare. Sa bene che deve restare se stesso, lavorare con umiltà e continuità. Quando è in forma, per noi è fondamentale". Simeone ha anche commentato la prova di altri protagonisti: "Sørloth mi è piaciuto molto, come anche Conor e Joséma, che sono entrati bene. Llorente ha gestito bene le transizioni. Tutti hanno dato un contributo importante". Infine, una nota su Le Normand, uscito acciaccato: "L’ho visto bene, ma farà degli esami. Speriamo non sia nulla di grave".