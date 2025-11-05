Vitor Roque rinato al Palmeiras, l'agente: "Offerte da Premier, Serie A e Arabia Saudita"

Momento d’oro per Vitor Roque. Il giovane attaccante brasiliano di 20 anni è rinato con la maglia del Palmeiras dopo la difficile esperienza in Spagna; il ritorno in patria ha riacceso il suo talento e gli ha appena regalato una grande gioia: la convocazione di Carlo Ancelotti con la nazionale brasiliana.

Il suo agente, André Cury, ha confermato che il rendimento del giocatore ha scatenato nuovamente l’interesse dei grandi club europei. "In questi giorni stiamo ricevendo un’ondata di chiamate da squadre della Premier League e della Serie A - ha spiegato a Globoesporte -. Chiedono informazioni su prezzo e condizioni, ma siamo nel pieno della stagione".

Cury ha svelato anche i dettagli economici: "Avevamo già ricevuto un’offerta dal mondo arabo da 35 milioni di euro, che non ci interessava. Ora aspettiamo una proposta di circa 50 milioni proveniente dall’Inghilterra". Nonostante ciò, non c’è fretta. Il procuratore ha sottolineato che il giocatore "si trova benissimo in Brasile" e che la scelta del futuro sarà ponderata. A febbraio, il Palmeiras lo aveva pagato 25,5 milioni di euro più 5 in bonus per l’80% del suo cartellino, rendendolo l’acquisto più costoso della storia del club. "L’obiettivo - ha concluso Cury - è vincere il Brasileirão e la Copa Libertadores. Poi, se arriverà un’offerta che soddisfi tutti, la valuteremo. Ma per ora, Vitor Roque è felice e concentrato sul Palmeiras". Il suo ritorno in Europa, però, sembra soltanto una questione di tempo.