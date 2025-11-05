Mac Allister: "Vittoria meritata, ma continuiamo a lavorare. Sto ritrovando ritmo e fiducia"

Alexis Mac Allister ha celebrato la vittoria del Liverpool contro il Real Madrid (1-0) elogiando la compattezza della squadra e invitando alla prudenza. Ad Anfield è stato proprio il centrocampista argentino a decidere la sfida di Champions League con un preciso colpo di testa nella ripresa, che ha regalato ai Reds tre punti fondamentali: "È stata una bella partita contro una squadra straordinaria", ha dichiarato a Amazon Prime Video Sport.

"Una vittoria importante, ma sappiamo che non significa molto. L’anno scorso siamo arrivati primi nel girone e poi siamo usciti presto, quindi dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare. È una giornata positiva, ma restiamo concentrati". Il gol decisivo è arrivato al 60’, su un perfetto cross di Dominik Szoboszlai che Mac Allister ha spedito in rete alle spalle di Thibaut Courtois, protagonista fino a quel momento di diverse parate decisive. "Ho visto lo spazio e mi sono inserito. Dom ha messo un gran pallone, dovevo solo colpirlo bene di testa", ha raccontato il numero 10. "Courtois è un portiere fantastico, ma oggi siamo stati migliori e abbiamo meritato".

L’argentino ha anche parlato del suo momento personale, dopo un inizio di stagione complicato: "Non era la partenza che speravo, ma ora sto ritrovando ritmo e fiducia. Volevo solo giocare con continuità, e sono felice di averlo fatto nelle ultime due partite. È un buon segnale per me e per tutta la squadra"..