Van de Ven, un gol da cartone animato: il difensore segna dopo cavalcata di 90 metri

Incredibile ma vero: il Tottenham ha firmato uno dei gol più spettacolari della storia recente della Champions League. Protagonista il difensore olandese Micky van de Ven, autore di un’azione solitaria che sembra uscita direttamente dal famoso anime giapponese Holly e Benji.

Tutto è iniziato nella sua area di rigore: Van de Ven ha recuperato palla e, invece di appoggiarsi ai compagni, ha deciso di partire in progressione. Con una corsa di quasi 90 metri, ha superato in velocità mezza squadra avversaria, resistendo ai contrasti e mantenendo sempre il controllo del pallone. Arrivato al limite dell’area opposta, ha concluso con un sinistro potente e preciso che si è insaccato alle spalle del portiere.

Lo stadio è esploso. I tifosi non credevano ai propri occhi e i social si sono immediatamente riempiti di video e commenti: molti hanno definito la rete "uno dei gol più belli di sempre" la UEFA lo ha premiato come "Goal of the Day". Il gesto atletico di Van de Ven, più noto per la sua solidità difensiva che per le scorribande offensive, ha lasciato tutti senza parole. Un’azione che entrerà di diritto tra le perle memorabili della massima competizione europea.