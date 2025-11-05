Un naufragio inatteso: Marquinhos nel mirino della critica dopo la sconfitta contro il Bayern

Serata da incubo per Marquinhos, simbolo di un PSG incapace di reggere l’urto nella sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco in Champions League. Tornato titolare dopo il riposo contro il Nizza, il capitano parigino ha vissuto una delle peggiori partite della sua carriera recente.

Costantemente messo in difficoltà dalla mobilità di Serge Gnabry, Michael Olise e soprattutto da Harry Kane, il difensore brasiliano è apparso spaesato, fragile nelle uscite e impreciso nelle trasmissioni. L’errore che ha portato al secondo gol di Luis Díaz, autore di una doppietta, è stato la fotografia perfetta della sua serata: pallone perso ingenuamente e Bayern spietato nel punire la leggerezza.

"Un capitano non può commettere questo tipo di errore", ha scritto L’Équipe, assegnandogli un durissimo 2 in pagella. Anche FootMercato (2,5) ha parlato di una "disasterclass" per un giocatore che ha perso ogni riferimento sotto la pressione tedesca. Intervistato nel post partita, Marquinhos ha ammesso le difficoltà: "È sempre difficile perdere in casa. Loro sono stati più forti fisicamente, hanno recuperato tanti palloni alti. Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Io stesso non sono ancora al 100%".

Senza puntare direttamente il dito, Luis Enrique ha invece sottolineato i "regali" concessi ai rivali: "A questo livello, se commetti certi errori, è gol". Ora, alla vigilia della trasferta di Lione, Marquinhos dovrà reagire da leader: dimostrare che quello contro il Bayern è stato solo un brutto incidente di percorso.