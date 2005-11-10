Samsunspor, addio Fink. Il club turco pensa a Tedesco ma l'ex Bologna ha rifiutato

Il Samsunspor è alla ricerca di una nuova guida dopo la separazione da Thorsten Fink. La decisione è arrivata in seguito alla pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Trabzonspor nella settima giornata della Süper Lig. La formazione turca, ferma a soli quattro punti dopo sette partite di campionato, ha iniziato subito la ricerca del nuovo tecnico e tra i nomi valutati è emerso quello di Domenico Tedesco.

Secondo quanto riportato da Fanatik, il club del Mar Nero avrebbe contattato l'ex allenatore del Fenerbahçe, presentandogli una proposta per tornare in panchina in Turchia.

Tedesco declina la proposta

Il tecnico, reduce dalla breve esperienza sulla panchina del Bologna, però, ha scelto di non accettare l'offerta. Il club ora dovrà quindi proseguire la propria ricerca in vista della prossima sfida di campionato contro il Kasımpaşa, in programma il 18 ottobre. Tedesco aveva allenato il Fenerbahçe nella passata stagione, lasciando comunque numeri positivi. Alla guida del club di Istanbul ha disputato 45 partite ufficiali, conquistando 26 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, con una media di due punti a partita.

Durante la sua esperienza sulla panchina gialloblù ha inoltre conquistato la Supercoppa di Turchia, ma ora resta senza squadra dopo aver respinto il nuovo tentativo del calcio turco.