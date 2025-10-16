Brasile, 2° brutto k.o di fila per Davide Ancelotti: il Botafogo lontano dal quarto posto

Crisi nerissima per il Botafogo di Davide Ancelotti. Nella notte italiana è arrivata la seconda sconfitta consecutiva senza appello: il Glorioso è stato battuto in casa per 3-0 dal Flamengo, che continua la lotta per il titolo con il Palmeiras, capace di battere 5-1 il Bragantino.

Per il Botafogo solo una vittoria nelle ultime cinque partite e situazione disperata in ottica Libertadores: il quarto posto, attualmente occupato dalla sorpresa Mirassol, è distante sei lunghezze. Da segnalare anche l'importante successo in chiave salvezza del Santos, che batte 3-1 il Corinthians senza Neymar.

Classifica

Palmeiras 61

Flamengo 58

Cruzeiro 53

Mirassol 49

Botafogo 43

Bahia 43

Fluminense 38

Sao Paulo 38

Vasco 36

Bragantino 36

Ceara 35

Corinthians 33

Gremio 33

Atletico MG 33

Internacional 32

Santos 31

Vitoria 25

Fortaleza 24

Juventude 23

Recife 17