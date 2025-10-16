Brasile, 2° brutto k.o di fila per Davide Ancelotti: il Botafogo lontano dal quarto posto
Crisi nerissima per il Botafogo di Davide Ancelotti. Nella notte italiana è arrivata la seconda sconfitta consecutiva senza appello: il Glorioso è stato battuto in casa per 3-0 dal Flamengo, che continua la lotta per il titolo con il Palmeiras, capace di battere 5-1 il Bragantino.
Per il Botafogo solo una vittoria nelle ultime cinque partite e situazione disperata in ottica Libertadores: il quarto posto, attualmente occupato dalla sorpresa Mirassol, è distante sei lunghezze. Da segnalare anche l'importante successo in chiave salvezza del Santos, che batte 3-1 il Corinthians senza Neymar.
Classifica
Palmeiras 61
Flamengo 58
Cruzeiro 53
Mirassol 49
Botafogo 43
Bahia 43
Fluminense 38
Sao Paulo 38
Vasco 36
Bragantino 36
Ceara 35
Corinthians 33
Gremio 33
Atletico MG 33
Internacional 32
Santos 31
Vitoria 25
Fortaleza 24
Juventude 23
Recife 17
