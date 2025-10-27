Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta diviso

Manuel Rui Costa ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali del Benfica, tenutesi domenica, conquistando poco più del 42% dei voti. L’ex fantasista e presidente uscente affronterà Joao Noronha Lopes nel ballottaggio dell’8 novembre. Nonostante i sondaggi lo indicassero in svantaggio e mesi di contestazioni da parte di una parte dei soci, Rui Costa ha trionfato in 94 dei 108 seggi, davanti a Noronha Lopes (30,26%) e all’ex presidente Luis Filipe Vieira (13,86%).

All’estero, i risultati mostrano un elettorato spaccato. A Parigi, Rui Costa ha dominato con 2.527 voti, mentre Marsiglia ha sorpreso premiando Joao Manteigas (139 voti) e Tourcoing ha preferito Noronha Lopes (219 voti).

Nonostante la prima vittoria, il 51enne Rui Costa resta una figura discussa. Leggenda del club e del calcio portoghese, è criticato per la carenza di titoli negli ultimi anni e per una gestione sportiva e finanziaria giudicata deludente. Il forte tasso di astensione - quasi la metà dei soci aventi diritto - riflette un Benfica profondamente diviso, in cerca di una nuova direzione e di fiducia dopo stagioni di risultati altalenanti.