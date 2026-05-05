"Sei stupido, tornerai in B": il labiale di Vinicius nella battaglia con El Hilali

Una partita intensa quella vissuta da Vinicius Jr nella sfida vinta dal Real Madrid contro l'Espanyol. Vittoria arrivata grazie ad una doppietta proprio del brasiliano, che ha avuto la meglio nella battaglia senza esclusione di colpi - fisici e verbali - con il marocchino Omar El Hilali. Che ad un certo punto era stato anche espulso dall'arbitro Gil Manzano, il quale ha però poi corretto la sanzione in un cartellino giallo, grazie all'intervento del VAR.

La lite tra i due è stata ripresa dalle telecamere di 'Movistar Plus +' che hanno rivelato alcuni scambi di battute al limite fra i due e non solo. Dalle immagini si vede Vini dire al rivale, ad un certo punto del match: "Smettila di fare lo stupido. Chiedimi di scambiare la maglia più tardi. Sei stupido. Vuoi fare a botte?".

In un'altra occasione, gli ha urlato contro: "La palla è ferma e tu mi stai già afferrando. Ma perché devi spingere? Spingi sempre. Sono calmo, fratello".

Dopo un'altra azione, ha insistito: "Sei uno stupido, sei uno stupido, sei uno stupido". E alla fine ha detto a Carlos Romero - compagno di squadra di El Hilali - a proposito di Omar: "Si comporta da stupido per andare in televisione". Fra le provocazioni spunta anche una previsione: "Tornerai in seconda divisione, fratello". Infine si è rivolto direttamente all'allenatore Manolo González: "Sostituiscilo, lo venderanno!".