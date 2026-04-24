Real Madrid al di là dei fischi: vuole il rinnovo di Vinicius. Anche perché c'è un rischio

Il clima al Real Madrid si fa sempre più teso dopo una stagione senza trofei. Al Bernabéu, durante l’ultima gara contro l’Alavés, parte del pubblico ha preso di mira Vinicius Junior, nonostante il gol spettacolare segnato dal brasiliano, poi accompagnato da un gesto di scuse.

Le contestazioni hanno aperto un dibattito interno a Valdebebas e tra i tifosi, alimentando interrogativi sul ruolo e sul futuro del numero 7. La volontà del club, però, appare chiara: come scrive il quotidiano spagnolo As, Florentino Pérez punta a blindarlo con un rinnovo, considerandolo uno dei pilastri del progetto insieme a Kylian Mbappé. Il nodo è contrattuale: l’accordo attuale scade nel 2027 e, senza rinnovo, Vinicius potrebbe accordarsi con altri club già dal gennaio precedente, con un ricco bonus alla firma. Un dettaglio che tiene alta l’attenzione.

Il giocatore, però, ha voluto lanciare un segnale distensivo. Attraverso i social ha pubblicato una foto mentre bacia lo stemma, gesto che testimonia il legame con il club che lo ha portato in Europa giovanissimo, investendo 45 milioni per lui. Resta ora da capire se questo basterà a ricucire il rapporto con una parte della tifoseria e a riportare serenità in un ambiente sempre più sotto pressione.