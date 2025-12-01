Si aggravano le condizioni della leggenda bulgara Penev: ha un tumore al rene

Sono ore di grande apprensione per Ljuboslav Penev, icona del CSKA Sofia e figura storica della nazionale bulgara. L'ex attaccante è ricoverato in una clinica tedesca in condizioni molto gravi: un tumore al rene nelle ultime settimane ha subito un peggioramento significativo.

Secondo quanto filtra dalla stampa bulgara, Penev - 59 anni - è assistito costantemente dalla moglie e dai suoi due figli. Le sue condizioni generali sono estremamente fragili, con un drastico calo di peso che ha portato i medici a escludere, almeno per ora, la possibilità di sottoporlo a chemioterapia. La famiglia, travolta dai costi della degenza, ha aperto un conto per raccogliere donazioni e affrontare l’emergenza.

Non è la prima volta che Penev affronta un cancro. Nel 1994, quando vestiva la maglia del Valencia, un tumore ai testicoli lo costrinse a operarsi e a rinunciare al Mondiale negli Stati Uniti. Stavolta il suo percorso è cominciato in una clinica di Augusta, prima del trasferimento a un centro oncologico specializzato, dove gli specialisti stanno valutando il trattamento più adeguato. La notizia del suo ricovero ha scosso la Bulgaria: ex compagni, tifosi e club stanno inviando messaggi di sostegno al grande bomber passato, oltre che dal Valencia, anche da Atlético Madrid, Compostela e Celta Vigo. Indimenticabile la sua stagione al Calderón, culminata con lo storico “doblete” del 1996 sotto la guida di Radomir Antic.

Penev ha chiuso la carriera nel 2001 con il Lokomotiv Plovdiv, dopo aver rappresentato la Bulgaria a Euro ’96 e al Mondiale del 1998. Oggi il Paese intero tifa per lui in una sfida ben più dura di quelle affrontate in campo.